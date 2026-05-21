الاطاحة بإرهابيين في بغداد والأنبار

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية، والتي تؤكد اعتقال جميع المطلوبين بقضايا الارهاب، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في والأمن في فرقة المشاة السابعة عشر من إلقاء القبض على إرهابي في العاصمة ".واضاف البيان انه "وبعملية أخرى، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة العاشرة، من القاء القبض على ارهابي في ".واشار البيان ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من ، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".