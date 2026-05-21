بغداد.. القبض على المتخصص بسرقة الدراجات "بلال البلبل"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعقب العناصر الإجرامية، تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام / قسم الصالحية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على المتهم المعروف بـ(بلال البلبل)، والمتخصص بسرقة الدراجات النارية، بعد عملية متابعة وتحري دقيقة أثمرت عن تحديد مكان تواجده".وتابعت، أنه "على الفور، تم تنفيذ مداهمة لداره وإلقاء القبض عليه وفق الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها لمتابعة بقية المتورطين وكشف المزيد من الجرائم المرتبطة به".