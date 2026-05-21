قوة عراقية تسقط منطادا يحمل مخدرات باتجاه الاراضي الكويتية

أفاد مصدر أمني، بقيام قوة أمنية عراقية في بإسقاط منطاد يحمل مخدرات باتجاه الاراضي .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت قوة امنية من شرطة الحدود من رصد هدف عبارة عن منطاد هوائي قادما من العمق العراقي باتجاه الاراضي ضمن منطقة خضر الماء تحديدا".

وأضاف المصدر أنه "تم التعامل مع الهدف واسقاطه بعد التنسيق مع الجانب عبر ضابط الارتباط"، مشيرا الى "العثور بداخله على اكياس بداخلها مواد مخدرة تبعثرت في الجانب الكويتي بعد اصابة الهدف من قبل القطعات العراقية".