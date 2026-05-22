الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والسرعة عدا الأقسام الغربية فتكون جنوبيةشرقية ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم ويكون غائم في أماكن متفرقة مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر الى (40) كم/س في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتواجد بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".