استدعاء طفل بعمر 4 سنوات إلى المحكمة يثير جدلاً واسعاً في العراق.. والشرطة توضح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
06:50 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564844-639150368061992570.jpg
استدعاء طفل بعمر 4 سنوات إلى المحكمة يثير جدلاً واسعاً في العراق.. والشرطة توضح
محليات
2026-05-22 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أثارت قضية استقدام الطفل كرار فهد صبحي
شهاب
، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى القضاء في محافظة
بعقوبة
، موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لوالده تحدث فيه عن صدور أمر استقدام بحق نجله على خلفية شكوى تتعلق بالتهديد، عقب حادث دهس تعرض له الطفل بواسطة دراجة نارية.
وتحولت القضية خلال ساعات إلى قضية رأي عام، دفعت
قيادة شرطة ديالى
إلى إصدار بيان توضيحي كشفت فيه تفاصيل الحادث والإجراءات القانونية التي رافقته، مؤكدة أن الطفل لم يكن متهماً في الدعوى، وأن الأمر الصادر بحقه كان لغرض الاستيضاح فقط.
وبحسب بيان الشرطة، فإن "أصل الحادث يعود إلى يوم 20 نيسان 2026، عندما حضر والد الطفل ووالدته إلى مركز شرطة المفرق برفقة الطفل كرار، وقدموا شكوى ضد الحدث هادي
عمر حسن
، من مواليد 2013، متهمين إياه بدهس الطفل بواسطة دراجة نارية من نوع ستوتة.
وذكرت القيادة أن "
قاضي التحقيق
المختص أصدر بتاريخ 26 نيسان أمر قبض بحق سائق الدراجة وفق المادة 35 من
قانون المرور
، قبل أن يتم تنفيذ القرار وإطلاق سراح الحدث لاحقاً بكفالة مالية باعتباره قاصراً، مع إحالة القضية إلى مركز شرطة الأحداث لاستكمال التحقيقات".
لكن تطورات القضية أخذت منحى مختلفاً بعد أيام، حين حضرت امرأة تدعى زينة خلف صالح علي إلى
مركز الشرطة
وقدمت شكوى تتعلق بتعرضها للتهديد والوعيد على خلفية الحادث ذاته، مستندة إلى طلب مهمش من قاضي التحقيق المختص.
ووفقاً للبيان، فإن أقوال المشتكية الأولية تضمنت إدراج اسم الطفل كرار ضمن مجريات الشكوى، على اعتبار أنه الشخص المقصود بالتهديد، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق إلى إصدار أمر استقدام بحق الطفل لغرض الاستيضاح واستكمال الإجراءات القانونية فقط.
وأكدت قيادة الشرطة أن "أمر الاستقدام لا يعني وجود دعوى جزائية ثابتة بحق الطفل"، مشيرة إلى أن "المشتكية عادت لاحقاً وعدلت أقوالها رسمياً، مؤكدة أن شكواها موجهة ضد والد الطفل حصراً، وليس ضد كرار نفسه، ما أدى إلى تصحيح مسار الدعوى أصولياً".
وفي خضم الجدل، قال والد الطفل كرار إن "القضية بدأت أساساً بعد تعرض نجله للدهس"، موضحاً أنه "هو من تقدم بدعوى ضد صاحب الدراجة، قبل أن يتفاجأ بقيام الطرف الآخر برفع دعوى مقابلة تضمنت اسم طفله".
وأضاف أن "القضية بقيت بيد القضاء"، مشيداً في الوقت ذاته "بسرعة استجابة قيادة شرطة
ديالى
وتعاملها مع ملابسات الحادث بعد تصاعد ردود الفعل الشعبية والإعلامية".
من جهتها، شددت قيادة شرطة ديالى على أن "جميع الإجراءات تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق ووفق السياقات القانونية المعتمدة"، مؤكدة أن "ما جرى لا يمثل إدانة أو اتهاماً لطفل في الرابعة من عمره، وإنما كان جزءاً من استكمال إفادات وتحقيقات قبل أن يتم تعديل أقوال المشتكية وتصحيح الشكوى رسمياً".
وأعادت القضية إلى "الواجهة الجدل المتعلق بآليات التعامل مع القضايا التي يكون أطرافها من الأطفال، وحدود المسؤولية القانونية في مثل هذه الحالات، فضلاً عن تأثير تداول الوثائق القضائية ومقاطع الفيديو على الرأي العام قبل اكتمال الإجراءات القضائية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور
04:10 | 2026-05-04
شرطة الكرخ توضح: لا توجد اشتباكات في الحارثية
08:40 | 2026-04-14
شرطة الرصافة توضح بعد تداول فيديو اعتداء على امرأة في الشارع
10:02 | 2026-03-28
طفح جلدي أحمر على رقبة ترامب يثير التساؤلات وطبيبه يوضح
07:20 | 2026-03-03
ديالى
كرار
قيادة شرطة ديالى
السومرية نيوز
قاضي التحقيق
قانون المرور
مركز الشرطة
سومرية نيوز
السومرية
عمر حسن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
محليات
45.03%
10:28 | 2026-05-21
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
10:28 | 2026-05-21
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
محليات
29.81%
09:29 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
محليات
16.41%
02:03 | 2026-05-21
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
02:03 | 2026-05-21
الدولار بين الارتفاع والهبوط.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
8.76%
03:31 | 2026-05-21
الدولار بين الارتفاع والهبوط.. آخر تحديث للأسعار في العراق
03:31 | 2026-05-21
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
اخترنا لك
بإجراءات مشددة.. الدفاع المدني: انخفاض نسب الحرائق في البصرة إلى 85%
05:32 | 2026-05-22
مواطنون يشكون الادارة السيئة للحقائب بمطار بغداد ويطالبون الوزير بالمحاسبة
05:10 | 2026-05-22
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
02:23 | 2026-05-22
قوة عراقية تسقط منطادا يحمل مخدرات باتجاه الاراضي الكويتية
17:38 | 2026-05-21
بغداد.. القبض على المتخصص بسرقة الدراجات "بلال البلبل"
12:52 | 2026-05-21
الاطاحة بإرهابيين في بغداد والأنبار
12:40 | 2026-05-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.