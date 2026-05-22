بإجراءات مشددة.. الدفاع المدني: انخفاض نسب الحرائق في البصرة إلى 85%

وأوضح العميد مازن أن هذا الانخفاض جاء نتاج تحرك مكثف للجان المشتركة التي قامت بمسح ميداني شامل للمشاريع والمنشآت في عموم المحافظة. وأسفرت الحملة عن كشف 1530 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة والأمان، كما تم إغلاق كافة المشاريع المخالفة فوراً لضمان عدم تعرضها لحوادث حريق قد تهدد الأرواح والممتلكات.وأكد مدير الدفاع المدني أن الفرق المختصة تواصل إجراءاتها الميدانية والقضائية بحق الجهات غير الملتزمة. وختم العميد مازن تصريحه بالقول: "نحن مستمرون في المتابعة، وطموحنا أن تصبح في صدارة المحافظات العراقية من حيث انخفاض نسب الحرائق، وصولاً إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة".