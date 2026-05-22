بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف في بيان، انه "بتوجيه من وزير المالية ، وحرصاً على ضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل حلول المبارك، يواصل الدوام الرسمي خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 أيار، لاستكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتأمين الرواتب وإنجازها بالسرعة المطلوبة".وقال لمصرف الرافدين ، وفقاً للبيان: أن "المصرف، وبتوجيه مباشر من وزير المالية، يضع المواطن في مقدمة أولوياته، ويعمل على تسخير إمكاناته البشرية والفنية لضمان وصول الرواتب بانسيابية وفي التوقيت المناسب، ولا سيما في المناسبات التي تمس احتياجات المواطنين واستقرارهم المعيشي".وأشار إلى أن "ملاكات المصرف تواصل أداء مهامها بروح عالية من المسؤولية والالتزام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الخدمة المصرفية ليست إجراءً إدارياً فحسب، بل واجب يرتبط مباشرة بحياة الناس واحتياجاتهم اليومية".