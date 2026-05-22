الوائلي يتفقد منفذ سفوان ويشدد على تسريع حركة المسافرين والبضائع

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، أجرى زيارة ميدانية إلى منفذ الحدودي، ضمن جولة تفقدية شملت عدداً من المنافذ الحدودية في ، للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في المنفذ".وأكد الوائلي خلال جولته "أهمية تعزيز الانسيابية في حركة دخول المسافرين والبضائع والشاحنات، وتبسيط الإجراءات بما ينسجم مع توجيهات رئيس علي فالح ، الرامية إلى تطوير عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".وشملت الزيارة "متابعة الإجراءات الميدانية وآليات التنسيق بين الدوائر العاملة داخل المنفذ، فضلاً عن الوقوف على أبرز المعوقات والعمل على معالجتها بما يسهم في تسريع الإنجاز".ولفت البيان الى ان "الجولة تؤكد حرص رئيس الهيئة على تحويل المنافذ إلى نقاط عبور فاعلة تدعم وتخدم المواطن، من خلال معالجة المعوقات ميدانياً وفرض الانضباط ورفع كفاءة الأداء".