الشيخ همام حمودي لوزير الكهرباء: كسب ثقة المواطن هي المعيار الاول لتقييم أي اداء وزاري

وذكر بيان لمكتب الشيخ ان الاخير "استقبل علي سعدي وهيب وزير الكهرباء، وهنأه بتسنمه مهام الوزارة متمنياً له التوفيق، وبحثا ماتواجهه الوزارة من تحديات في ظل الأزمة العالمية للطاقة، والرؤية الحكومية لمواجهتها".وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي "اهمية انتقال العمل الحكومي إلى خطط استراتيجية بعيدة المدى، وإنهاء ترحيل الازمات، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى، والاستثمار في العقول والخبرات الوطنية في النهوض بالواقع المؤسسي".وبين ان "قدرة اي مؤسسة على تقديم الخدمة للمواطن، وكسب ثقته، هي المعيار الاول في تقييم أي أداء وزاري وقياس نجاحه، معرباً عن امله بتبني وزارة الكهرباء آليات جديدة ومناسبة لمواجهة تزايد استهلاك الطاقة خلال الصيف".