في بغداد.. محطة إنشائية بارزة نحو وجهة متكاملة في قلب العاصمة

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "مع دخول المشروع مرحلة متقدمة من التطوير، تتعزز مكانته كوجهة جديدة في العاصمة تعكس مفهومًا معاصرًا للضيافة والإقامة، عبر تجربة ترتكز على جودة الخدمات، والتصميم المتكامل، والخبرات العالمية التي تحملها علامة ريكسوس".وأضافت ان "هذا الإنجاز جاء بحضور فرق عمل فندق وشقق ريكسوس وشركة استثمار العقارية ، المطوّرة للمشروع والتابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر)، إلى جانب الشركاء المعنيين والفرق الهندسية والفنية والإدارية، في مشهد أبرز تكامل الجهود بين الجهات المشاركة، واستمرار تنفيذ المشروع وفق المعتمد".ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بتطوير مشاريع ذات رؤية طويلة الأمد ترتكز على إنشاء وجهات متكاملة تسهم في دعم التحوّل العمراني وتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة استثمار العقارية العراق علي كزما "ما ننجزه اليوم لا يقتصر على التقدّم في الأعمال الإنشائية فحسب، بل يؤكد مستوى التنسيق والالتزام الذي حافظ عليه المشروع منذ انطلاقه، ويؤسس لمرحلة تشغيلية متكاملة تعكس المعايير التي تم اعتمادها منذ البداية، والدور الذي سيؤديه فندق وشقق ريكسوس بغداد في تطوير مشهد الضيافة والاستثمار في بغداد".وأضاف "مع اقتراب موعد الافتتاح المخطط له في الربع الأول من عام 2027، نواصل العمل على تصميم تجربة شاملة تجمع الضيافة العالمية وأسلوب الحياة العصري، بما يواكب تطلعات الزوار والمقيمين، وينسجم مع التحولات التي تشهدها العاصمة وتطلعاتها المستقبلية".ويمتد أثر المشروع اقتصاديًا، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى قطاعات متعددة تشمل الضيافة والخدمات وسلاسل التوريد، حيث تشير التقديرات إلى مساهمته بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي في .وعلى مستوى سوق العمل، يسهم المشروع في توفير فرص العمل وتأهيل الكفاءات العراقية، بمتوسط 7.6 آلاف وظيفة سنويًا خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى نحو 3.1 آلاف وظيفة سنويًا خلال سنوات التشغيل، إلى جانب نقل الخبرات والمعايير العالمية إلى السوق المحلية، بما يدعم تطوير قطاع الضيافة والسياحة في بغداد.ويمتاز مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد بكونه أول مجمع فندقي يحمل علامة ريكسوس العالمية في العراق، ويجمع بين الضيافة الفاخرة والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية (Branded Residences).ومن المقرر تشغيل المشروع من قبل مجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر شبكات الضيافة في العالم، والتي تدير أكثر من 5,600 فندق في مختلف الأسواق العالمية.ويأتي ذلك ضمن رؤية تهدف إلى تطوير نموذج متكامل ينسجم مع التحوّل الذي تشهده بغداد، ويرسّخ حضور العاصمة كمركز إقليمي للاستثمار والسياحة والأعمال.ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب وسط العاصمة العراقية، يتضمن أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق.ويُعدّ المشروع إضافة غير مسبوقة إلى مشهد السياحة والضيافة في بغداد، ويجمع بين الأصالة وكرم الضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة الفندقية العالميّة، من خلال شقق سكنية فاخرة، وفلل متميزة، إلى جانب غرف فندقية، و5 مطاعم عالمية، ومحلات تجارية، ونادي رياضي، ونادي صحي، ومرافق رياضية تشمل البادل، والتنس، وحمامات السباحة.ومنذ انطلاقه، ساهم فندق وشقق ريكسوس بغداد في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في مجالات البناء، والتوريد، والخدمات التشغيلية.ويُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق، وتفتح آفاقًا نوعيّة في مجالات الاستثمار، وتنمية الاقتصاد، والسياحة الراقية.جدير بالذكر أن شركة استثمار العقاريّة - العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في البورصة القطرية، تعد من الشركات الرائدة في دفع عجلة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وذلك من خلال مشاريعها العقارية ذات الرؤية المستقبلية.وتركّز الشركة على القطاعات التي تعزز جودة الحياة وتعمل على الجمع بين الابتكار والخبرة العالمية لتقدم مشاريع عصرية وفريدة تعِد بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق.وهي تتميز بالتزامها بتطوير المواهب المحلية حيث تدعم الشركة القوى العاملة العراقية من خلال توفير الالاف من الفرص العمل بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني.وترى الشركة في العراق بيئة خصبة ذات إمكانات هائلة للمنافسة والنمو الإقليمي وتسعى باستمرار إلى تطوير هذا السوق عبر شراكات مع جهات دولية مرموقة وبالتركيز المستمر على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.