Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر إيراني يكشف "النقاط العالقة" مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في بغداد.. محطة إنشائية بارزة نحو وجهة متكاملة في قلب العاصمة

محليات

2026-05-23 | 01:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في بغداد.. محطة إنشائية بارزة نحو وجهة متكاملة في قلب العاصمة
111 شوهد

السومرية نيوز - محلي
يشهد مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد محطة جديدة في مسار تنفيذه مع تجاوز نسبة الإنجاز 60% من إجمالي الأعمال الإنشائية، بما يعكس استمرارية العمل بثقة وثبات رغم المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة، تمهيدًا للتسليم المخطط له في الربع الأول من عام 2027.

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مع دخول المشروع مرحلة متقدمة من التطوير، تتعزز مكانته كوجهة جديدة في العاصمة تعكس مفهومًا معاصرًا للضيافة والإقامة، عبر تجربة ترتكز على جودة الخدمات، والتصميم المتكامل، والخبرات العالمية التي تحملها علامة ريكسوس".
وأضافت ان "هذا الإنجاز جاء بحضور فرق عمل فندق وشقق ريكسوس بغداد وشركة استثمار العقارية العراق، المطوّرة للمشروع والتابعة لشركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر)، إلى جانب الشركاء المعنيين والفرق الهندسية والفنية والإدارية، في مشهد أبرز تكامل الجهود بين الجهات المشاركة، واستمرار تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد".
ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بتطوير مشاريع ذات رؤية طويلة الأمد ترتكز على إنشاء وجهات متكاملة تسهم في دعم التحوّل العمراني وتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة استثمار العقارية العراق علي كزما "ما ننجزه اليوم لا يقتصر على التقدّم في الأعمال الإنشائية فحسب، بل يؤكد مستوى التنسيق والالتزام الذي حافظ عليه المشروع منذ انطلاقه، ويؤسس لمرحلة تشغيلية متكاملة تعكس المعايير التي تم اعتمادها منذ البداية، والدور الذي سيؤديه فندق وشقق ريكسوس بغداد في تطوير مشهد الضيافة والاستثمار في بغداد".
وأضاف "مع اقتراب موعد الافتتاح المخطط له في الربع الأول من عام 2027، نواصل العمل على تصميم تجربة شاملة تجمع الضيافة العالمية وأسلوب الحياة العصري، بما يواكب تطلعات الزوار والمقيمين، وينسجم مع التحولات التي تشهدها العاصمة وتطلعاتها المستقبلية".
ويمتد أثر المشروع اقتصاديًا، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى قطاعات متعددة تشمل الضيافة والخدمات وسلاسل التوريد، حيث تشير التقديرات إلى مساهمته بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى سوق العمل، يسهم المشروع في توفير فرص العمل وتأهيل الكفاءات العراقية، بمتوسط 7.6 آلاف وظيفة سنويًا خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى نحو 3.1 آلاف وظيفة سنويًا خلال سنوات التشغيل، إلى جانب نقل الخبرات والمعايير العالمية إلى السوق المحلية، بما يدعم تطوير قطاع الضيافة والسياحة في بغداد.
ويمتاز مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد بكونه أول مجمع فندقي يحمل علامة ريكسوس العالمية في العراق، ويجمع بين الضيافة الفاخرة والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية (Branded Residences).
ومن المقرر تشغيل المشروع من قبل مجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر شبكات الضيافة في العالم، والتي تدير أكثر من 5,600 فندق في مختلف الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك ضمن رؤية تهدف إلى تطوير نموذج متكامل ينسجم مع التحوّل الذي تشهده بغداد، ويرسّخ حضور العاصمة كمركز إقليمي للاستثمار والسياحة والأعمال.
ويقع فندق وشقق ريكسوس بغداد في قلب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، يتضمن أول فندق خمس نجوم يُنفّذ وفق معايير ريكسوس العالمية في العراق.
ويُعدّ المشروع إضافة غير مسبوقة إلى مشهد السياحة والضيافة في بغداد، ويجمع بين الأصالة وكرم الضيافة العراقية وأعلى مستويات الخدمة الفندقية العالميّة، من خلال شقق سكنية فاخرة، وفلل متميزة، إلى جانب غرف فندقية، و5 مطاعم عالمية، ومحلات تجارية، ونادي رياضي، ونادي صحي، ومرافق رياضية تشمل البادل، والتنس، وحمامات السباحة.
ومنذ انطلاقه، ساهم فندق وشقق ريكسوس بغداد في توفير الآلاف من فرص العمل، وتفعيل قطاعات محلية في مجالات البناء، والتوريد، والخدمات التشغيلية.
ويُنظر إليه كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية جديدة لأسلوب الحياة في العراق، وتفتح آفاقًا نوعيّة في مجالات الاستثمار، وتنمية الاقتصاد، والسياحة الراقية.
جدير بالذكر أن شركة استثمار العقاريّة - العراق، التابعة لشركة استثمار القابضة المدرجة في البورصة القطرية، تعد من الشركات الرائدة في دفع عجلة النهضة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وذلك من خلال مشاريعها العقارية ذات الرؤية المستقبلية.
وتركّز الشركة على القطاعات التي تعزز جودة الحياة وتعمل على الجمع بين الابتكار والخبرة العالمية لتقدم مشاريع عصرية وفريدة تعِد بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق.
وهي تتميز بالتزامها بتطوير المواهب المحلية حيث تدعم الشركة القوى العاملة العراقية من خلال توفير الالاف من الفرص العمل بالإضافة إلى فرص التدريب والتطوير المهني.
وترى الشركة في العراق بيئة خصبة ذات إمكانات هائلة للمنافسة والنمو الإقليمي وتسعى باستمرار إلى تطوير هذا السوق عبر شراكات مع جهات دولية مرموقة وبالتركيز المستمر على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
Play
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
Play
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
Play
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
Play
العراق في دقيقة 22-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
Play
نشرة ٢٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-22
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
Play
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19

اخترنا لك
أهالي طلبة السادس الابتدائي يشكون: سؤال وزاري ضمن المواد غير المطلوبة في العلوم
03:05 | 2026-05-23
طقس العراق في عرفات وأول أيام العيد.. غدا مختلف عن باقي أيام الأسبوع
02:26 | 2026-05-23
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
15:26 | 2026-05-22
الوائلي يقود أكبر حملة ضبط في ميناء أم قصر: احباط محاولات تهريب ضخمة
13:49 | 2026-05-22
الشيخ همام حمودي لوزير الكهرباء: كسب ثقة المواطن هي المعيار الاول لتقييم أي اداء وزاري
13:03 | 2026-05-22
الوائلي يتفقد منفذ سفوان ويشدد على تسريع حركة المسافرين والبضائع
08:52 | 2026-05-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.