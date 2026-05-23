طقس العراق في عرفات وأول أيام العيد.. غدا مختلف عن باقي أيام الأسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً في مع فرصة لزخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في أقسامها الشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم واحياناً يكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال النهار إلى (40) كم/س في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع عدة درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضاف، أن "طقس يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول ليلاً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً واحياناً يكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في عموم البلاد عما سجل في اليوم السابق".