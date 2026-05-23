أهالي طلبة السادس الابتدائي يشكون: سؤال وزاري ضمن المواد غير المطلوبة في العلوم

وقال والد احدى الطالبات في لـ ، إن "السؤال الثاني / الفقرة الأولى والمتعلق بفراغ (المد) في الصفحة 14، ورد ضمن جزء من مادة الطريقة العلمية التي سبق وأن أعلنت الوزارة أنها غير مطلوبة وفق كتاب رسمي".فيما اكدت والدة احد الطلبة ان "ذلك يعد أربكا للتلاميذ داخل القاعات الامتحانية"، مشيرة الى ان "الطلبة وادارات المدارس اعتمدوا على التعليمات الرسمية الخاصة بالمواد الداخلة ضمن الوزاري، وتم استبعاد المواد غير المطلوبة أثناء المراجعة".من جانبها، قالت مديرة إحدى المدارس الابتدائية، إن "هناك كتاباً رسمياً واضحاً ينص على أن مادة الطريقة العلمية من الصفحة 6 إلى الصفحة 16 غير مطلوبة في الامتحان"، مبينة أن "السؤال الوارد اليوم جاء من ضمن هذه الصفحات وتحديدا صفحة 14".ويأتي ذلك في وقت أنجزت اليوم السبت، اخر امتحان لطلبة السادس الابتدائي وسط متابعة واسعة من الأهالي والكوادر التربوية.