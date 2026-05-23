مصرع واصابة 4 بينهم ضابط برتبة عقيد في حادث مروع جنوب بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حادث تصادم ثلاث سيارات وقع على السريع الدولي في ناحية جنوب العاصمة، ما أدى الى شخصين واصابة اثنين اخرين بينهم ضابط برتبة عقيد منسوب الى فوج طوارئ ".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".