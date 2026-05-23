وزير الصحة يوجّه رسالة إلى العراقيين مع قرب حلول عيد الأضحى

وقال في رسالته التي تلقتها ان "على المواطنين الإلتزام بالإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة"، مؤكداً على "جهوزية والمستشفيات والمراكز التخصصية والإسعاف الفوري لنقل واستقبال الحالات الطارئة وتقديم على مدار الساعة خلال أيام العطلة فضلاً عن تأكيد استمرار ردهات الديلزة وعلاج الأورام وغيرها بمواعيدها".وشدّد الوزير "على أهمية التعاون في الوقاية من الإصابة بالحمى النزفية عبر الالتزام بالإرشادات الصحية المعتمدة والتعامل الآمن مع اللحوم ومصادر الذبح، داعيًا الجهات الامنية والبلدية لمنع ظاهرة الرعي والجزر العشوائي"، داعيا الى "تجنب استخدام الألعاب النارية وألعاب الأطفال الخطرة لما تسببه من إصابات وحوادث مؤسفة بشكل مباشر او غير مباشر".وشدد على "ضرورة "تعزيز الوعي الصحي والحرص على سلامة أبنائهم خلال أيام العيد"، مؤكدا "على جهوزية واستمرار عمل مؤسسات وملاكاتها المختلفة للعمل خلال أيام العطل على مدار الساعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية".