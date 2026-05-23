منفذ الوليد الحدودي يستقبل أول شحنة ترانزيت دولي (TIR) من سوريا إلى الكويت

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الكوادر أنجزت إجراءات التدقيق والتحقق من الأختام والمستندات بمرونة عالية داخل الساحات الجمركية، تمهيداً لعبورها الأراضي العراقية وفق الضوابط النافذة، مما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل الكلف والوقت.واعتبر البيان، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل ممرات النقل الدولية والربط التجاري بين دول الجوار، انسجاماً مع خطط الوزارة في الأتمتة والتحديث الشامل للمنافذ الحدودية.