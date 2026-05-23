حريق يلتهم مخزناً للمواد الغذائية في منطقة الشعب ببغداد

وأوضح المصدر للسومرية نيوز، أن الحريق نشب في مخزن مشيد من ألواح "السندويج بنل" (سريع الاشتعال)، مخصص لخزن المواد الغذائية، وتبلغ مساحته قرابة 10 أمتار مربعة.وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني هرعت فور تلقيها البلاغ إلى مكان الحادث، حيث تواصل كوادرها عمليات السيطرة على النيران ومنع اتساع رقعتها إلى المحال المجاورة.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بشرية، فيما ترجح التحقيقات الأولية أن طبيعة البناء باستخدام مادة "السندويج بنل" ساهمت في سرعة انتشار النيران داخل المخزن.