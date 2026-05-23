وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "أجرى اليوم، زيارة إلى ، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية، وترأس اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن يمرّ بظرف واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي".وبيّن الزيدي أن "هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبينا أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً الى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل".وأشار إلى أن "وزارة المالية مطالبة برسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035، مشدداً على أنه يجب أن تكون هنالك رؤية واضحة للوزارة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل".وأكد ضرورة "تعظيم موارد الموازنة، وعدم الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط"، مُذكراً بأن "العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته".وحول رواتب الموظفين، ذكر الزيدي، انه "يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، موجهاً "بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل".وأكمل "هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص، فالدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ"، لافتاً إلى أن "هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية".وشدد بالقول: "لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية. كما ان واجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد".ووجه الزيدي "بتهيئة كشف لأوضاع من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي".وأضاف "لاحظنا ان المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب".وفي سياق المتعاقدين مع ، أشار رئيس الوزراء الى وجود 5 آلاف طبيب متعاقد، موجهاً بـ"حل أوضاعهم".وأتم رئيس الوزراء، بالقول: "عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء والسادة الوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا".