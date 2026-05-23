بعد عيد الأضحى.. صرف رواتب الأطباء المتعاقدين من دفعة 2024 - عاجل

وذكر بيان للوزارة، "بناءً على ما عرضه خلال اجتماعه مع رئيس مساء يوم الجمعة الماضي بشأن رواتب الأطباء المتعاقدين من خريجي دفعة 2024، والتواصل الفوري لدولة الرئيس مع وزير المالية، وما أعقبه من اجتماعٍ اليوم السبت بين وزير المالية والوكيل الفني لوزارة حيث تم وضع آلية عملية للحل بتصويب السابق سيتم عرضه في جلسة يوم الاثنين المقبل".وأضاف البيان، انه "تم إقرار التخصيص المالي للأشهر الثلاثة السابقة من تأريخ تعاقدهم وسيتم صرفها لهم بعد عيد الاضحى المبارك".