العراق يقر الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026

وذكر بيان لإعلام ، ان "وزارتي الموارد والزراعة اقرتا الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بحضور وزير الموارد المائية ، ووزير الزراعة جاسم الشمري، وبمشاركة الوكلاء والمستشارين وعدد من المدراء العامين المختصين والجهات الفنية وممثلي الجمعيات الفلاحية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وضمان الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة".وتضمنت الخطة "زراعة (361,900) دونم من محصول الشلب، إضافة إلى محاصيل الخضر الصيفية والذرة الصفراء، على أن تنطلق عمليات الاستزراع ابتداءً من 20 حزيران 2026".وأكد ، "التزام الوزارة بتأمين الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة، وفق السياسة المائية المعتمدة وبما ينسجم مع الخزين المائي والإيرادات المتحققة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت برامج تشغيلية متكاملة لإدارة وتوزيع المياه بين المحافظات بما يحقق العدالة والكفاءة في الاستخدام".وشدد على "أهمية اعتماد تقانات الري الحديثة والتسوية الليزرية، والحد من الهدر المائي، بهدف رفع كفاءة استثمار الموارد المائية في ظل التحديات المناخية ومواسم الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".ودعا إلى "تعزيز مستويات التعاون والتنسيق بين المزارعين والجهات الفنية في وزارتي الموارد المائية والزراعة، بما يضمن نجاح الموسم الزراعي الصيفي وتحقيق أفضل استثمار ممكن للمياه المتاحة، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على تنفيذ الخطة وتوزيع الحصص المائية وفق الاحتياجات الفعلية للمحافظات المختلفة".