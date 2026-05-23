رئيس مجلس القضاء: بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين

وقال خلال حفل تخرج طلبة في وفق بيان للمجلس، إن "أصعب القرارات ليست تلك التي تحتاج إلى معرفة قانونية فحسب، بل التي تتطلب النزاهة والشجاعة".

وخاطب بالقول "اليوم لا تحملون شهادة فقط، بل تحملون رسالة عنوانها الالتزام، والنزاهة، والمسؤولية، فالعلم الذي اكتسبتموه لا تكتمل قيمته إلا حين يتحول إلى أثر طيب في المجتمع، وإلى خدمة صادقة للناس"، مضيفا "من واقع تجربتنا في العمل القضائي، أؤكد لكم أن أصعب القرارات ليست تلك التي تحتاج إلى معرفة قانونية فحسب، بل هي تلك التي تتطلب نزاهة وحياد وشجاعة وفي كل موقع تشغلونه مستقبلاً، ستواجهون مواقف تختبر نزاهتكم وحيادكم قبل كفاءتكم".

وتابع أن "بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين، وأنتم اليوم جزء من هذا البناء، فكونوا على قدر هذه المسؤولية، وساهموا في ترسيخ قيم العدالة، واحترام القانون، وخدمة المجتمع بروح إنسانية عالية".

وأكد على "عدم إغفال من كان وراء الإنجاز من الآباء والأمهات والأساتذة الذين آمنوا بقدراتكم، وعملوا على تطويرها بكل تفان وإخلاص".