العراق يطلق التكسي النهري

وقال مدير في الوزارة ميثم للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المشروع يتضمن ثلاثة محاور، الأول، البدء بتنفيذه في أماكن جديدة، وهي وبالتنسيق مع حكومتها المحلية، وضمن أقضية والرمادي والحبانية وهيت، بهدف تعزيز القطاع السياحي وتقديم خدمات نقل حديثة ومتميزة للمواطنين".وأضاف أن "المحور الثاني تضمن تفعيله في أخرى كان قد توقف فيها لأسباب شتى، وهي محافظات: وواسط والنجف الأشرف وبابل، أما الثالث فتضمن إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة لتشغيله مستقبلاً ضمن محافظات ونينوى وصلاح الدين، اسهاماً بتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية فيها".وذكر أن "أعمال المشروع ضمن المحورين الأول والثالث، تضمنت تحديد مواقع إنشاء المراسي، وأنواع الزوارق المناسبة، وتحديد أعماق ، لاسيما بعد ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات، فضلاً عن وضع آليات التشغيل والتقييم الاقتصادي لضمان نجاحه واستدامته".وأوضح أن "المشروع يمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة الزخم المروري للمدن، إلى جانب دوره بتوفير متنفس ترفيهي للعائلات، وتنشيط السياحة الداخلية، لاسيما في المدن المطلة على المسطحات المائية"، كاشفاً عن "اطلاق حملة واسعة لصيانة وتأهيل الزوارق التابعة لها سواء العاملة أو الخارجة من الخدمة، لإدخالها ضمن الخطوط الجديدة".