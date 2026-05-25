لا امطار.. طقس عرفات والعيد يغير نمط الايام السابقة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في وترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في ".واضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية مع تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية".