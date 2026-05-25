10 مواقع ببغداد والمحافظات لنصب الطاقة الشمسية

وقال نائب رئيس الفريق عدنان العربي، للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "المواقع التي تم اختيارها في أقضية: الحسينية والنهروان والتاجي والمحمودية والمدائن وأبو غريب، فضلاً عن ناحية ، ستشهد نصب محطات للطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاواط لكل منها"، مضيفاً أن "نصب المحطات سيشمل أيضاً محافظتي وذي قار بطاقة 1000 ميغاواط لكل محافظة، أما في فستبلغ طاقتها، 650 ميغاواط".وبين أن "الطاقة الشمسية تمثل أحد ابرز الحلول لمعالجة أزمة نقص الكهرباء، لاسيما خلال فصل الصيف"، مؤكداً أن "البلاد تمتلك مقومات كبيرة لانجاح هذا التوجه، من بينها ارتفاع ساعات السطوع الشمسي وتوفر مساحات واسعة صالحة لنصب المنظومات".وذكر ان "دوائر البلدية في المناطق المستهدفة باشرت بفرز أراضٍ بمساحة 300 دونم لكل مشروع، تمهيداً لاستحصال الموافقات اللازمة والتعاقد مع الشركات المنفذة"، مشيراً إلى أن "عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الكهرباء المتخصصة بمنظومات الطاقة الشمسية وصل إلى 90".وأكد ان "تحويل 580 مدرسة ومستوصفاً في والمحافظات للاعتماد بالكامل على الطاقة الشمسية"، مبيناً أن " للتنسيق بين المحافظات عقدت في وقت سابق اجتماعات مع مدراء النواحي والوحدات الإدارية لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الزراعية والأطراف".ونوه نائب رئيس الفريق، بأن "المرحلة المقبلة ستشمل تحويل المصانع إلى الطاقة الشمسية"، موضحاً أن "معملين في محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار، يعملان حالياً بهذه التقنية وحققا مستويات إنتاج مرتفعة، مؤكداً اسهام هذه الإجراءات، في تقليل الضغط على اضافة إلى تعزيز توجه البلاد نحو الطاقة النظيفة انسجاماً مع التوجهات العالمية المتبعة بهذا السياق".وأشار إلى أن "مبادرات البنك المركزي والمصارف الأهلية الخاصة بالقروض الميسرة، اسهمت في تسهيل اقتناء منظومات الطاقة الشمسية، إذ بلغ سقف القروض 30 مليون دينار بحسب نوع المنظومة، وبفوائد منخفضة تصل إلى 1.5 بالمئة للبنك المركزي و2.5 بالمئة للمصرف، مع مهلة سداد تمتد إلى سبعة أعوام بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين".