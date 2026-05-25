"كهرباء الناصرية" تشهد مراحل متقدمة في تأهيل الوحدة التوليدية الثانية

وتجسد الأعمال الجارية مستوى التطور الفني والخبرات الوطنية التي تمتلكها الشركة في مجالات التأهيل والفحص الهندسي والتصنيع التخصصي.وتواصل الملاكات الهندسية والفنية في معمل تصنيع معدات المراجل وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المعمل المهندس جاسم وبالتنسيق مع قسم ، تنفيذ مراحل العمل وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة ، وشملت الأعمال استبدال الأنابيب المستقيمة والعوازل الداخلية والخارجية الخاصة بأرضية الفرن، فضلاً عن تنفيذ أعمال إزالة وإعادة تطبيق لحامات الأنابيب الرابطة بين الجدارين الأمامي والخلفي للمرجل باستخدام تقنية لحام الأركون الحديثة، بما يسهم في معالجة مواقع الضرر والتآكل، ويعزز استقرار عمل المرجل والمحافظة على الضغوط التشغيلية المطلوبة لضمان استمرار الوحدة التوليدية بكفاءة واعتمادية عالية.كما تضمنت أعمال التأهيل إضافة أعمال فنية وتصنيعية تكميلية خارج نطاق الفقرات الأساسية المتفق عليها، كان أبرزها استبدال الحنيات المتضررة الرابطة بين الأنابيب المستقيمة والهدر السفلي، مع تنفيذ لحامات تخصصية دقيقة بتقنية الأركون، الأمر الذي يعكس الإمكانيات الهندسية المتقدمة والمرونة الفنية العالية التي تتمتع بها ملاكات الشركة في معالجة التحديات الميدانية وتقديم حلول هندسية متكاملة.وأكدت الشركة أن نسب الإنجاز المتحققة تعكس مستوى الأداء المتقدم والانضباط الفني للملاكات الفحص والتأهيل ، إذ تم إنجاز تطبيق ١٩٠ أنبوباً مستقيماً من أصل ٢٢٤ أنبوباً، وإنجاز ١٥٥ حنية من أصل ٢٢٤، إضافة إلى تنفيذ أكثر من ٧٠٠ وصلة لحام أركون من أصل ٨٩٦ وصلة، ضمن برنامج عمل مكثف امتد إلى ٨٥ يوماً بدلاً من ٤٥ يوماً، نتيجة إضافة أعمال تطويرية وفنية جديدة أسهمت في رفع كفاءة المشروع وجودته التشغيلية. والعمل مازال مستمر على قدم وساق وانجازه ضمن تواقيت الزمنية المتفق عليها مع المحطة.الجدير بالذكر أن لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية تواصل أداء دورها الحيوي في تنفيذ المشاريع التخصصية ومعالجة الأجزاء المتضررة في المحطات الإنتاجية، اعتماداً على خبراتها الوطنية المتراكمة وتقنياتها الحديثة، بما يعزز موثوقية المنظومة الكهربائية الوطنية ويدعم استقرار في عموم البلاد.