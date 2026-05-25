روسيا تكشف عن "تصاعد" الهجمات على محطة زابوروجيا
المزيد
"كهرباء الناصرية" تشهد مراحل متقدمة في تأهيل الوحدة التوليدية الثانية
محليات
2026-05-25 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
58 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، واصلت ملاكات
الشركة العامة
لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية، تنفيذ أعمال هندسية متقدمة لتأهيل أرضية فرن المرجل للوحدة الحرارية الثانية في محطة كهرباء
الناصرية
الحرارية.
وتجسد الأعمال الجارية مستوى التطور الفني والخبرات الوطنية التي تمتلكها الشركة في مجالات التأهيل والفحص الهندسي والتصنيع التخصصي.
وتواصل الملاكات الهندسية والفنية في معمل تصنيع معدات المراجل وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المعمل المهندس
حيدر عبد الحسين
جاسم وبالتنسيق مع قسم
الفحص الهندسي
، تنفيذ مراحل العمل وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة ، وشملت الأعمال استبدال الأنابيب المستقيمة والعوازل الداخلية والخارجية الخاصة بأرضية الفرن، فضلاً عن تنفيذ أعمال إزالة وإعادة تطبيق لحامات الأنابيب الرابطة بين الجدارين الأمامي والخلفي للمرجل باستخدام تقنية لحام الأركون الحديثة، بما يسهم في معالجة مواقع الضرر والتآكل، ويعزز استقرار عمل المرجل والمحافظة على الضغوط التشغيلية المطلوبة لضمان استمرار الوحدة التوليدية بكفاءة واعتمادية عالية.
كما تضمنت أعمال التأهيل إضافة أعمال فنية وتصنيعية تكميلية خارج نطاق الفقرات الأساسية المتفق عليها، كان أبرزها استبدال الحنيات المتضررة الرابطة بين الأنابيب المستقيمة والهدر السفلي، مع تنفيذ لحامات تخصصية دقيقة بتقنية الأركون، الأمر الذي يعكس الإمكانيات الهندسية المتقدمة والمرونة الفنية العالية التي تتمتع بها ملاكات الشركة في معالجة التحديات الميدانية وتقديم حلول هندسية متكاملة.
وأكدت الشركة أن نسب الإنجاز المتحققة تعكس مستوى الأداء المتقدم والانضباط الفني للملاكات الفحص والتأهيل ، إذ تم إنجاز تطبيق ١٩٠ أنبوباً مستقيماً من أصل ٢٢٤ أنبوباً، وإنجاز ١٥٥ حنية من أصل ٢٢٤، إضافة إلى تنفيذ أكثر من ٧٠٠ وصلة لحام أركون من أصل ٨٩٦ وصلة، ضمن برنامج عمل مكثف امتد إلى ٨٥ يوماً بدلاً من ٤٥ يوماً، نتيجة إضافة أعمال تطويرية وفنية جديدة أسهمت في رفع كفاءة المشروع وجودته التشغيلية. والعمل مازال مستمر على قدم وساق وانجازه ضمن تواقيت الزمنية المتفق عليها مع المحطة.
الجدير بالذكر أن
الشركة العامة
لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية تواصل أداء دورها الحيوي في تنفيذ المشاريع التخصصية ومعالجة الأجزاء المتضررة في المحطات الإنتاجية، اعتماداً على خبراتها الوطنية المتراكمة وتقنياتها الحديثة، بما يعزز موثوقية المنظومة الكهربائية الوطنية ويدعم استقرار
الطاقة الكهربائية
في عموم البلاد.
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
نشرة أخبار السومرية
٢٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المسؤولية المهنية والتأثير المجتمعي - Live Talk م٢ - الحلقة ٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-24
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
