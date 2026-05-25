إخماد حريق اندلع فوق سطح فندق بابل في بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن الحريق نشب نتيجة اشتعال مخزون من مادة "الكاز" كان موضوعاً في أعلى سطح البناية، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بشكل فوري.وأكد المصدر أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط، وسط إجراءات احترازية اتخذتها السلطات في موقع الحادث.