أحدهما في موقع للحشد.. الدفاع المدني يسيطر على حريقين في بغداد

حريق مخزن " "في الحادث الأول، كافحت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل مخزن مخصص للمواد المنزلية مشيد من ألواح "السندويج بنل" في . وأكدت المصادر الميدانية أن الفرق تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة على الحادث بالكامل دون وقوع أي إصابات تُذكر.حريق شارع "أبو نؤاس"وفي حادث منفصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل "كرفان" مشيد أيضاً من ألواح "السندويج بنل"، عائد إلى رئاسة أركان في شارع أبو نؤاس وسط العاصمة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن "تماس كهربائي"، وقد تمت السيطرة على النيران وإخمادها بشكل تام قبل تسجيل أي أضرار بشرية.