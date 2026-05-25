بعثة الحج تمنح هدية مالية للحجاج للسنة الخامسة على التوالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس بعثة الشيخ اصدر توجيهاً عاجلاً يقضي بمنح هدية مالية للحجاج العراقيين في الديار ، لتقليل كلفة عنهم ، وفي خطوة تعكس الاهتمام الكبير بتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية لضيوف "، مبينة ان "منح الهدية سيكون من الموارد الذاتية للهيئة العليا للحج والعمرة، بهدف تخفيف الالتزامات المالية عن الحجاج العراقيين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بأجواء يسودها الاطمئنان والراحة".وأضافت أن "اللجان المختصة باشرت بتسليم المبالغ إلى الحجاج داخل فنادق سكنهم في المكرمة، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تشرف عليها رئاسة البعثة لضمان وصولها بانسيابية إلى جميع المستفيدين"، مؤكدة أن "هذا التوجيه يجسد النهج الإنساني والخدمي الذي تتبناه في رعاية ضيوف الرحمن، والتخفيف عن كاهلهم في الأراضي المقدسة".