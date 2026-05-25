الكشف عن "صفقة فساد كبرى" ضحيتها آلاف الدونمات بمحيط مطار بغداد

وقال في بيان ورد لـ ، انه "الوثائق والمخاطبات الرسمية تشير إلى منح أرض تبلغ مساحتها 5800 دونم إلى شركة (مصطفى بغداد) لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية".وأضاف ان "هذه الإحالة تمّت خلافاً للقوانين والتعليمات النافذة، ودون استحصال موافقة في ، فضلاً عن تخطي سياقات النافذة الواحدة الملزمة قانوناً في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية".وحذّر الجبوري من "خطورة هذه الصفقة التي تؤدي إلى مصادرة أراضٍ وعقارات تعود لمواطنين يمتلكون فيها حقوقاً تصرفية وقانونية منذ عقود، وتحويلها لصالح جهات استثمارية تحت غطاء مشاريع تحوم حولها شبهات فساد وتواطؤ".ووجه الجبوري "مطالبات عاجلة ومدعومة بالوثائق الدامغة إلى أعلى السلطوي والرقابي في البلاد، شملت كلاً من:-رئيس- رئيس الجمهورية-رئيسوطالب الجبوري "بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل وموسع في هذا الملف، وإيقاف إجراءات منح الأرض فوراً لحماية أملاك المواطنين ومنع هدر عقارات الدولة وتحويلها إلى صفقات ومغانم استثمارية مشبوهة".