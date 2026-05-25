الدفاع المدني توجه وصايا الى العراقيين مع قرب عيد الأضحى المبارك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تم اصدار إرشادات ووصايا خاصة بتأمين أيام المبارك منها:-عدم إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً.-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات منعًا لإزعاج المرضى الراقدين، كما يُمنع إطلاقها قرب الأسواق التجارية، والمخازن، وقرب الأشجار.-يجب على عائلاتنا الالتزام باستخدام مواقع الشواء المحددة في المتنزهات والمناطق السياحية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تلبية شروط السلامة والأمان.-ضرورة وجود مختصين فنيين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني.-ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك.-فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءاً أساسياً لبعض الألعاب والتأكد من سلامتها.-التأكد من صيانة الزوارق المائية أو اليخوت وإدامتها، وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان.-متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم.-ضمان وصول نداءات الإذاعة الداخلية إلى جميع مناطق المدن الترفيهية، لاستخدامها في حالات الطوارئ.-صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة.-ضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث ولحين وصول الأجهزة المختصة.-وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب، وكذلك كيفية الخروج عند حصول أي حادث.-التنسيق مع الدوائر المختصة مثل: (الدفاع المدني، الإسعاف الفوري، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن.-ضرورة سرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.