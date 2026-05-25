نادي الصيد: سناء وتوت لا تمثل النادي وليست عضواً في الهيئة الإدارية

أفاد مصدر في ، الاثنين، أن الناشطة سناء وتوت لا تمثل النادي وليست عضواً في الهيئة الإدارية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "السيدة سناء وتوت لا تمثل النادي بأي صفة رسمية، وليست عضواً في الهيئة الإدارية، بل هي مجرد "مشتركة" كغيرها من الاعضاء المشتركين ضمن أكثر من 15 ألف عائلة مشتركة في النادي".

وأضاف أن "جميع تصريحاتها تمثل رأيها الشخصي فقط، ولا تمت للنادي بأي صلة"، مشيرا الى أن "النادي غير معني إطلاقاً بما تطرحه أو تدلي به عبر وسائل الإعلام، علماً أنها قدمت استقالتها من عضوية قبل أكثر من سنة ونصف".