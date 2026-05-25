إنقاذ صيادين عراقيين من الغرق قرب ميناء البصرة النفطي

وقالت القيادة في بيان، "استجابت قيادة القوة البحرية لنداء استغاثة إثر تعرض "لنج" صيد للغرق وعلى متنه عدد من الصيادين العراقيين قرب ميناء النفطي".

وأضاف البيان "بتوجيه مباشر من قبل رئاسة أركان الجيش، تحرك زورق الدورية (P-310) المكلف بواجب الحماية ضمن منطقة التحميل الجانبي (STS) إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تمكن من العثور على طاقم زورق الصيد وإنقاذهم من الغرق، والبالغ عددهم أربعة صيادين عراقيي الجنسية، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين والتأكد من سلامتهم".