طقس العيد في العراق.. بصيص امل الجمعة القادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في "، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا مع بعض الغيوم في والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة القادمة سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتسبب في تصاعد غبار متوسط الشدة يزداد كثافة في الأقسام الغربية من البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار الى (30) كم/س في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".