إجراءات مشددة لاصحاب المولدات في بغداد

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس في ، حيدر ، اشاد بقرار القاضي بزيادة حصة أصحاب المولدات الأهلية من مادة زيت الغاز"، مؤكداً "أهمية القرار في تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".وقال الفياض، حسب البيان، إن "مجلس الوزراء قرر تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 KVA) من الإنتاج، ولمدة ثلاثة أشهر، وبسعر مدعوم يبلغ (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار"، مشددا على "ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية المحددة وساعات التشغيل المقررة، محذراً من اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين".وتابع أن "الفياض دعا رؤساء الوحدات الإدارية من القائممقامين ومديري النواحي إلى تكثيف الجولات الميدانية ومتابعة عمل أصحاب المولدات، فضلاً عن تفعيل آليات استقبال شكاوى المواطنين لضمان الالتزام بالتعليمات الحكومية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً جاداً بين الجهات الرقابية والإدارية وأصحاب المولدات لضمان استقرار وتخفيف معاناة الأهالي خلال موسم الصيف".