تحذيرات من الجمعة القادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بأرتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ماتبقى من الاسبوع، لتبلغ ذروتها يوم الخميس الموافق 28 أيار، نتيجة تعمق تأثير المنخفض الحراري الموسمي وامتداد الكتلة الهوائية الحارة على أجواء المنطقة".وأضاف "من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للأنخفاض بشكل واضح أعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 أيار، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة موجات غبار تتراوح شدتها بين المتوسطة والكثيفة، لاسيما في الأقسام الغربية من البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى".وأكدت ان "هذا التذبذب الحراري جاء ضمن التغيرات المناخية الانتقالية المعتادة مع اقتراب بداية فصل الصيف الجاف مُناخياً، والذي يبدأ في الأول من حزيران من كل عام، حيث تزداد خلاله تأثيرات الكتل الهوائية الحارة والجافة ونشاط الرياح المثيرة للغبار على فترات في بعض المواسم"، محذرة "سالكي الطرق الخارجية من تردي الرؤية خلال نهار يوم الجمعة ومرضى الحساسية والربو ، وكذلك تقلبات درجات الحرارة".