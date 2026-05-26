الداخلية تتوعد بمحاسبة مطلقي المفرقعات النارية خلال العيد

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة الأقدم ، باشرت مفارز النجدة والنجدة الآلية والجهد الاستخباري، بالانتشار مع التشديد على منع بيع واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والكرات الحديدية والألعاب الخطرة"، مؤكداً "توجيه القوات الأمنية بمحاسبة المخالفين حفاظاً على السلامة العامة".وأشار إلى أن " تسعى لأن يكون هذا العيد خالياً من الحوادث، ولن تسمح بأي ممارسات تعكر أجواء المناسبة"، مبيناً أن "الإجراءات تشمل متابعة المخالفات المتعلقة بالألعاب الخطرة والمفرقعات النارية".وأضاف أن "حماية الأطفال تتطلب تكثيف حملات التوعية والتثقيف"، لافتاً إلى أن "دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أخذت على عاتقها نشر الوعي بمخاطر الألعاب والأسلحة البلاستيكية والمفرقعات والكرات الحديدية، لما تسببه من أضرار وإصابات سُجلت خلال فترات سابقة".ودعا الحسون "المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية ومنع أطفالهم من استخدام هذه الألعاب الخطرة أو العبث بها"، مؤكداً "استمرار الوزارة في محاسبة المخالفين، مع استمرار جهود التوعية التي تقودها دائرة العلاقات والإعلام بشأن مخاطر هذه الألعاب".