فضيحة علب التحاليل المهملة.. مراقبون يطالبون بتحقيق في عقود التجهيز الصحي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إسبانيا تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565209-639153854210515035.jpg
فضيحة علب التحاليل المهملة.. مراقبون يطالبون بتحقيق في عقود التجهيز الصحي
محليات
2026-05-26 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أثار ما كشفه النائب غيث رعد شبع الكلابي داخل إحدى دوائر
الصحة
بشأن وجود كميات كبيرة من علب التحاليل الطبية المرمية والمهملة فوق سطح الدائرة، موجة من التساؤلات والانتقادات حول آليات إدارة المستلزمات الطبية في
المؤسسات الصحية
، وسط حديث متصاعد عن هدر للمال العام ووجود خلل إداري في عمليات التوريد والخزن والتوزيع.
وبحسب ما أظهره مقطع متداول وتصريحات للنائب، فإن "العمال كانوا يجمعون علب التحاليل المرمية على الأرض ويضعونها داخل شاحنة"، في وقت أكد فيه أحد مسؤولي الدائرة أن "هذه المواد كانت لغرض النقل"، قبل أن تتم مواجهته بحقيقة أن تلك العلب تعرضت للأتربة وأشعة الشمس المباشرة، الأمر الذي يجعل إعادة استخدامها أمراً غير ممكن من الناحية الفنية والطبية.
وفي تطور لاحق، تحدث مسؤول آخر داخل الدائرة مؤكداً أن "تلك المواد تعد "تالفاً"، ما عزز الشكوك بشأن وجود سوء إدارة في التعامل مع المواد المختبرية، خاصة مع الحديث عن كميات كبيرة تم استيرادها أو تجهيزها دون الحاجة الفعلية إليها.
ويرى مراقبون أن "القضية تتجاوز مجرد الإهمال الإداري، لتفتح الباب أمام تساؤلات أوسع تتعلق بآليات التخطيط والشراء داخل
المؤسسات الصحية
، ولا سيما فيما يخص تقدير الاحتياج الفعلي من المواد المختبرية والطبية، فضلاً عن أساليب الخزن والنقل التي يفترض أن تخضع لشروط صارمة حفاظاً على سلامة المواد وكفاءتها".
ويشير مختصون بالشأن الصحي إلى أن "علب التحاليل والمستلزمات المختبرية ترتبط غالباً بمدة صلاحية وظروف خزن دقيقة، من بينها درجات الحرارة والرطوبة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدين أن أي خلل في هذه المعايير قد يؤدي إلى تلف المواد وخسائر مالية كبيرة تتحملها الدولة".
كما طرح مراقبون جملة من التساؤلات بشأن أسباب عدم مناقلة هذه الكميات إلى دوائر صحية أخرى كانت بحاجة إليها قبل تعرضها للتلف، إضافة إلى التساؤل عن الجهة التي قررت طلب هذه الكميات الكبيرة أساساً، وما إذا كانت هناك دراسة فعلية للاحتياج أو متابعة دقيقة لحركة المواد داخل المخازن الصحية.
وبحسب متابعين، فإن "الحادثة تعكس مشكلة مزمنة تتعلق بإدارة العقود والتجهيزات الطبية، خاصة في ظل اتهامات متكررة توجه إلى جهات مسؤولة عن تجهيز الأدوية والمستلزمات، من بينها
كيماديا
، التي سبق أن واجهت انتقادات نيابية ورقابية بشأن آليات التعاقد والتوزيع والخزن".
ويؤكد مراقبون أن "استمرار هكذا حالات يضعف الثقة بالقطاع الصحي ويؤشر إلى الحاجة الملحة لتفعيل الرقابة الميدانية ومحاسبة المقصرين، إلى جانب اعتماد أنظمة إلكترونية دقيقة لإدارة المخازن الطبية ومنع
تكدس
المواد أو انتهاء صلاحيتها دون استخدام".
كما شددوا على "ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد حجم الضرر المالي الحقيقي، والكشف عن الجهات التي تسببت بوصول هذه المواد إلى مرحلة التلف، فضلاً عن معرفة ما إذا كانت هناك شبهات فساد أو تضخم متعمد في طلب الكميات بما يتجاوز الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
شاب يطالب شركة "بيبسي" بإزالة علم العراق من علب المشروبات
13:26 | 2026-05-18
تحالف خدمات يدين استهداف جهاز المخابرات ويطالب بتحقيق شفاف
10:30 | 2026-03-21
مراقبون يحذرون من انعكاس الانقسامات على جلسات حسم الوزارات والاستحقاقات المتبقية
15:14 | 2026-05-20
الكهرباء تكشف أسباب تراجع التجهيز في بغداد والمحافظات
03:03 | 2026-05-18
فضيحة
كيماديا
المؤسسات الصحية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
مختبر
ﻹعادة
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
كأس العالم 2026
55.46%
04:59 | 2026-05-25
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
04:59 | 2026-05-25
شذى حسن.. لجنة المحتوى الهابط تلاحق الملقبة بـ"أم علي الخياطة"
محليات
16.74%
07:10 | 2026-05-25
شذى حسن.. لجنة المحتوى الهابط تلاحق الملقبة بـ"أم علي الخياطة"
07:10 | 2026-05-25
الدولار يتحرك قبل العيد.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
16.49%
03:39 | 2026-05-25
الدولار يتحرك قبل العيد.. آخر تحديث للأسعار في العراق
03:39 | 2026-05-25
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
دوليات
11.31%
03:15 | 2026-05-26
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
03:15 | 2026-05-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2026 | 2026
12:45 | 2026-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2026 | 2026
12:45 | 2026-05-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-25
Live Talk
خرافات طبية قديمة… كيف ما زالت تتحكم بعقول الناس حتى اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-25
Live Talk
خرافات طبية قديمة… كيف ما زالت تتحكم بعقول الناس حتى اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2026 | 2026
12:45 | 2026-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2026 | 2026
12:45 | 2026-05-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-25
نشرة أخبار السومرية
٢٥ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-25
Live Talk
خرافات طبية قديمة… كيف ما زالت تتحكم بعقول الناس حتى اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-25
Live Talk
خرافات طبية قديمة… كيف ما زالت تتحكم بعقول الناس حتى اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
اخترنا لك
تصنيف دولي: الجواز العراقي الأقل تقييم عالميا خلال أيار
06:50 | 2026-05-26
حقيقة ترشيح سمير الدليمي لمنصب وزير الدفاع
05:51 | 2026-05-26
بالصور.. كربلاء في يوم عرفة من الجو
05:01 | 2026-05-26
الكبيسي: 26 ألف معاملة لعوائل الشهداء لم تكتمل بسبب نقص التخصيصات المالية
04:13 | 2026-05-26
الأوضاع المعيشية ترخي بثقلها... والركود يضرب أسواق بغداد!
04:11 | 2026-05-26
الداخلية تتوعد بمحاسبة مطلقي المفرقعات النارية خلال العيد
04:02 | 2026-05-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.