تصنيف دولي: الجواز العراقي الأقل تقييم عالميا خلال أيار

ووفقا لتصنيف Henley Passport Index الذي نشر في وسائل إعلامية وتابعته ، ان "جوازات السفر تمثل مؤشر مهم على قوة العلاقات الدولية ومدى حرية التنقل التي يتمتع بها مواطنو دول العالم".وأضاف ان "بعض جاءت في مراكز متقدمة عالمياً بينما ما تزال دول أخرى تواجه تحديات سياسية واقتصادية أثرت على قوة جوازاتها".وذكر التصنيف ان "جواز السفر الإماراتي تصدر القائمة العربية بعدما احتل المركز الثاني عالمياً، ليؤكد مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الدول انفتاحاً وتأثيراً على الساحة الدولية"، موضحا ان "الجواز الإماراتي يتيح لحامليه دخول عدد كبير من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة وهو ما يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية واتساع شبكة علاقاتها الدولية".وبين ان "الجواز جاء في المرتبة الثانية عربياً تلتها والسعودية والبحرين وسلطنة عمان"، لافتا الى ان "دول استطاعت بشكل عام تحقيق مراكز متقدمة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتطور الكبير في العلاقات الخارجية".وعلى مستوى دول ، بين ان "الجواز جاء في المركز 64 عالمياً كأقوى جواز سفر في المنطقة يليه والجزائري ثم الموريتاني".وتابع ان "دول ومصر ولبنان سجلت مراكز متوسطة تعكس تفاوت فرص السفر والتنقل لمواطنيها".الا انه وفق التصنيف فان بعض الدول العربية جاءت في المراتب الأخيرة عالمياً مثل العراقي والسوري واليمني والصومالي، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على قوة جوازات السفر الخاصة بها".ووفق التصنيف فان الجوازين السوري والعراقي هما الأضعف عربياً من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة.وجاء هذا التصنيف بالاعتماد على عدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز دخولها دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول لذلك يُنظر إليه كمؤشر مهم على مستوى الانفتاح الدولي والثقة بين الدول.