مالية كردستان: بغداد اقتطعت 80 مليار دينار والتمويل لا يكفي لسد الرواتب

وقالت الوزارة في بيان، تابعته ، إن "حكومة الإقليم أرسلت، نهاية الأسبوع الماضي، قائمة رواتب شهر أيار وتقرير ميزان المراجعة لشهر نيسان إلى "، مشيرة إلى أنها "قامت صباح الاثنين، بموجب كتاب رسمي، بإيداع مبلغ 50 مليار دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع للبنك المركزي العراقي، رغم أن الشهر لم ينتهِ بعد".وأضافت أن "هذا الإجراء غير مسبوق في أي نظام محاسبي"، موضحة أن " طلبت نصف الإيرادات غير النفطية لشهر أيار قبل انتهاء الشهر بستة أيام، إلا أن حكومة الإقليم استجابت من أجل قطع الطريق أمام أي ذرائع"، بحسب البيان.وأشارت إلى أن " الاتحادية أرسلت مبلغ 890 ملياراً و502 مليون دينار فقط، من أصل أكثر من 970 مليار دينار تمثل إجمالي تمويل رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، ما يعني وجود نقص يتجاوز 80 مليار دينار"، موضحة انه "على الرغم من الدوام الرسمي، وجهنا جميع البنوك والخزائن والمديريات بالبدء بصرف الرواتب فور استلام الأموال من ونقلها إلى المصارف الأهلية ضمن مشروع حسابي والمحافظات والإدارات المستقلة".وذكرت أن "توزيع الرواتب سيبدأ بعد إعلان الجدول الخاص بها، وسيستمر خلال أيام أيضاً، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، سواء نقداً أو عبر مشروع حسابي"، داعية "الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم نقداً إلى مراجعة المصارف ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، فيما يمكن للمشمولين بمشروع حسابي سحب رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر".وأكد أنها "قررت سد العجز الحاصل في الرواتب عن طريق الاقتراض، لضمان صرف مستحقات جميع الموظفين قبل حلول العيد وعدم تأخرها".