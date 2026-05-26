وقال الصحاف، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم إعادة (352) مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني"، مبينا أن "الجهود مستمرة منذ أسبوع، وبالتنسيق مع السلطات المعنية في ليبيا لتقصي مصير عدد آخر".وأضاف، أنه "وبحسب معلومات انتهت إلى في ، لاتزال تعمل السفارة على تدقيقها، فإن عدداً من المهاجرين تعمل السفارة على تقصي مصيرهم عبر القنوات الرسمية".