تظاهرة لمالكي أراضٍ في حي دجلة بالدورة للمطالبة بمعالجة التجاوزات



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتجمع عدد من أصحاب الأراضي الأصليين في حي ضمن منطقة الدورة جنوبي ، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التجاوز" على أراضيهم من قبل مجهولين.







وأضاف أن "المحتجين أكدوا امتلاكهم مستمسكات ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، مطالبين بإيجاد حلول سريعة وإنهاء التجاوزات". وقال المصدر لـ ، إن "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة ملف الأراضي وإيقاف التجاوزات الحاصلة عليها".وأضاف أن "المحتجين أكدوا امتلاكهم مستمسكات ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، مطالبين بإيجاد حلول سريعة وإنهاء التجاوزات".