الزيدي يوجه الجهات الرقابية بالتحقيق في العقود المبرمة للمؤسسات الحكومية

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم توجيه الجهات الرقابية المعنية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون بمباشرة الإجراءات التحقيقية في عدد من العقود المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية وبيان مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة".وتابع، ان " التوجيه يأتي تمهيداً لكشف أوجه التقصير فيها وتشخيص المقصّرين المتسببين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام فيها بجانب كشف المنتفعين من هذه العقود على حساب المصلحة العامة".واردف: ان "نتائج التحقيقات ستعرض أمام المختصة بأسرع وقت ممكن من أجل حماية الأموال العامة وكف يد المتلاعبين وضبطهم وتقديمهم للعدالة".