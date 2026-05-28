بغداد.. بلدية المنصور تصدر توضيحا يخص "هدم قاعة"

وجاء في التوضيح، "تود ان توضح بشكل تفصيلي وشفاف ما تم تداوله في وسائل الاعلام وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول قاعة المناسبات المشيّدة في منطقة محلة 639، وتؤكد بانها قد نُفذت بصورة مخالفة لطبيعة العقد والموافقات الأصولية الممنوحة، والتي كانت تنص على إنشاء متنزه دون إقامة أي مشيدات ثابتة".

وأضافت أن "القاعة أُنشئت باستخدام مادة الـ(سندويج بنل)، وهي من المواد سريعة الاشتعال والمخالفة لمتطلبات وشروط السلامة الصادرة عن ، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين"، مشيرة الى أنه "بناءً على ذلك، وبعد توجيه رسمي ومنح المهلة القانونية اللازمة، جرى تنفيذ إزالة المخالفة وفقاً للتعليمات والقوانين البلدية النافذة، حرصاً على حماية الأرواح والممتلكات ومنع أي حوادث قد تهدد السلامة العامة".

وأكدت دائرة البلدية أن "ما تم تداوله بشأن وقوع إصابات أو حوادث أثناء تنفيذ الإزالة غير صحيح، إذ تم إخلاء الموقع بالكامل قبل المباشرة بالإجراءات حفاظاً على سلامة العاملين، وهناك صور وفديوهات تؤكد ذلك".

وكانت اجرت لقاءات مع أشخاص تحدثوا عن تعرض مشروع كامل تقدر قيمته بمئات الملايين من الدنانير الى الهدم بأمر من بلدية في .