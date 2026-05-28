الوائلي يؤكد من زرباطية: لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون داخل المنافذ

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، الخميس، أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون داخل المنافذ، وذلك خلال زيارته منفذ الحدودي.



وقالت الهيئة في بيان، " أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، صباح اليوم جولة ميدانية تفقدية إلى منفذ الحدودي، عقد خلالها اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ، لمتابعة سير الإجراءات في جميع المفاصل الإدارية والفنية، ونقل توجيهات الحكومة المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز الرقابة وتسهيل حركة التبادل التجاري والمسافرين".

ونقل البيان عن الوائلي تأكيده خلال الاجتماع على "ضرورة الالتزام بتطبيق توجيهات الحكومة في تسهيل انسيابية التجارة وتعظيم الإيرادات المالية للدولة، بالتوازي مع تشديد الرقابة الأمنية والكمركية لمنع عمليات التهريب ومكافحة آفة "، مشدداً على أن "لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون داخل المنافذ الحدودية".



ووجه رئيس الهيئة بـ"ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري وتكثيف التعاون بين الأجهزة العاملة في المنفذ لرصد المخالفات ومنع محاولات التهريب، فضلاً عن متابعة وصف البضائع وآليات الفحص واستيفاء الرسوم وفق السياقات القانونية المعتمدة".



وشدد الوائلي خلال جولته داخل المنفذ، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزائرين، والاهتمام بنظافة المنفذ وتنظيم العمل فيه، إلى جانب إجراء تقييم مستمر للعاملين لضمان رفع مستوى الأداء والانضباط المهني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة تقصير أو فساد.



كما أكد "ضرورة تفعيل عمليات الترانزيت، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز مكانة المنافذ الحدودية كمفصل اقتصادي وأمني مهم للبلاد".