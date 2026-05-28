"الرشيد" يعلق على محاولة الاستيلاء على مبالغ ضخمة: الصكوك مزورة
محليات
2026-05-28 | 10:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
524 شوهد
اصدر
مصرف الرشيد
، اليوم الخميس، توضيحا بعد إعلان
هيئة النزاهة
احباط محاولة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخم، مؤكدا أن الصكوك مزورة.
وجاء في بيان للمصرف، "تود
إدارة المصرف
أن توضح بشأن ما تم تداوله عن وجود صكوك يجري تداولها أو محاولة صرفها باسم المصرف أن هذه الصكوك مزورة وأن المصرف لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية مترتبة عليها".
وأضاف "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقق من ملابسات الموضوع وملاحقة المتورطين في عمليات التزوير"، مردفا "كما نهيب بجميع الجهات والمؤسسات والأفراد ضرورة التأكد من صحة الصكوك والوثائق المصرفية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المصرف وعدم التعامل مع أي صكوك مشكوك بصحتها".
وأكد المصرف "حرصه الدائم على حماية حقوق الزبائن والمتعاملين معه والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية وفق أعلى معايير الأمان والشفافية ومكافحة غسيل الأموال"، مثمنا "التعاون بين
هيئة النزاهة
والقضاء العراقي لحماية المال العام".
وأعلنت
هيئة النزاهة الاتحادية
، اليوم الخميس، عن احباط محاولة الاستيلاء على مبالغ ماليَّة ضخمة تصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينارٍ من مصرفي
الرافدين
والرشيد في
بغداد
.
