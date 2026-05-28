"الرشيد" يعلق على محاولة الاستيلاء على مبالغ ضخمة: الصكوك مزورة

​اصدر ، اليوم الخميس، توضيحا بعد إعلان احباط محاولة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخم، مؤكدا أن الصكوك مزورة.

وجاء في بيان للمصرف، "تود أن توضح بشأن ما تم تداوله عن وجود صكوك يجري تداولها أو محاولة صرفها باسم المصرف أن هذه الصكوك مزورة وأن المصرف لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية مترتبة عليها".

وأضاف "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقق من ملابسات الموضوع وملاحقة المتورطين في عمليات التزوير"، مردفا "كما نهيب بجميع الجهات والمؤسسات والأفراد ضرورة التأكد من صحة الصكوك والوثائق المصرفية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المصرف وعدم التعامل مع أي صكوك مشكوك بصحتها".

وأكد المصرف "حرصه الدائم على حماية حقوق الزبائن والمتعاملين معه والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية وفق أعلى معايير الأمان والشفافية ومكافحة غسيل الأموال"، مثمنا "التعاون بين والقضاء العراقي لحماية المال العام".

وأعلنت ، اليوم الخميس، عن احباط محاولة الاستيلاء على مبالغ ماليَّة ضخمة تصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينارٍ من مصرفي والرشيد في .