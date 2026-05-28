"العزم" يثمن مبادرة السيد الصدر: تمثل دعماً لمسار بناء الدولة

وقال التحالف في بيان، "يثمن تحالف العزم المبادرة التي أعلنها سماحة بشأن التحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة ووضعها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، باعتبارها خطوة وطنية مهمة تدعم مؤسسات الدولة وتعزز الاستقرار وترسخ مبدأ سيادة القانون".

وأكد التحالف أن "هذه المبادرة تمثل دعماً لمسار بناء الدولة وتعزيز هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية، كما تعكس حرصاً على تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود وترسيخ الاستقرار الداخلي".



واعرب تحالف العزم عن "دعمه لما ورد في بيان دولة رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ولاسيما دعوته جميع الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما يعزز سلطة القانون ويحفظ أمن واستقراره ويدعم مؤسسات ".

وكان زعيم السيد أصدر، اليوم الخميس، تخويلاً لإتمام انفصال الجناح العسكري لسرايا السلام عن الشيعي.