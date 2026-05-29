العراق يشهد حالة نادرة الأسبوع المقبل غابت لسنوات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية من والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض بضع درجات في "، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى و ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وصحو في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".