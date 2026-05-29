بدء مراسيم تنصيب بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا

ووفقا للوكالة الرسمية فأن "كنيسة مار يوسف في شهدت انطلاق تنصيب البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية في والعالم، مار بولس الثالث نونا خلفاً للبطريرك السابق مار لويس روفائيل الأول ".وأشار الى أن "مراسم التنصيب جرت بحضور ديني ورسمي، حيث تسلّم البطريرك الجديد مهامه الكنسية لقيادة في العراق والعالم، وسط أجواء احتفالية وصلوات خاصة بهذه المناسبة"، مبينا أن "منصب بطريرك الكنيسة الكلدانية يعد من أبرز المناصب الدينية ، نظراً للدور الروحي والاجتماعي الذي تضطلع به الكنيسة الكلدانية داخل البلاد وخارجها".