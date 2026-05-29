تحذيرات خطيرة ومناشدات لإنقاذ البصرة: مافيات داخل تربية المحافظة

وقال المياحي في مقطع فيديو تابعته ، ان " تمر بأزمة كبيرة جدا وهي ازمة ملف التربية والذي يدار بانتقائية وتشوبه بعض الشبهات المالية"، مبينا ان "تربية البصرة أصبحت مكتب تشغيل وليس تربية".وأضاف ان "البصرة تمر الان بازمة كبيرة وهناك تعيينات هائلة وكبيرة، فنحن لسنا ضد التعيينات لكن يجب علينا التركيز ان المحاضرين المجانيين ما زالوا من دون تعيين رغم دوامه في المدارس مجاني منذ سنوات".وبين ان "هناك من باع سيارته وتم تعيينه واخر اقترض وتم تعيينه والفقير لم يتعين وهو موضوع خطير"، مشيرا الى ان "البصرة تمر بمنعطف خطير في ملف التربية".واكد ان "المحسوبية تغلبت على الكفاءة"، مطالبا "بأصلاح فوري ينقذ التعليم من المافيات ويضمن العدل لأبناء البصرة فالفرصة يجب أن تكون للمستحق لا لأصحاب النفوذ".ودعا " ووزير التربية الى انقاذ البصرة"، موضحا ان "الكثير من الشكاوى وردت الينا تعاني مما يجري في حيث أصبحت مكتب تشغيل وليست مديرية تربية وأصبحت المافيات داخل تربية المحافظة".