وزير الموارد لـ السومرية: وضع السواتر بالانبار اجراء احترازي وجاهزون لاستقبال كميات المياه

وقال لـ ، ان "زيارتنا اليوم الى سد حديثة هي زيارة ميدانية تهدف للاطلاع على كمية المياه الواردة من الجانب السوري"، مبينا ان "المياه القادمة الى سد حديثة ستكون رصيد قوي للعراق بعد سنوات من الجفاف".وأضاف ان "سد حديثة جاهز لاستقبال كميات المياه الواردة من "، لافتا الى ان "هناك استعدادات لاي كميات من المياه القادمة من سوريا".وأضاف ان "سياستنا في السنوات القادمة هو كيفية الحفاظ على الخزين الستراتيجي المهم"، موضحا "اننا نعمل مع وبتنسيق عالي على إنجاح خطة الصيفية للعام الحالي لمحافظات الوسط والجنوب والمحافظات التي تزرع محصول الذرة".وتابع "لا نصل الى مستويات قد تقلق أبناء وخاصة الساكنين لحوض "، مشيرا الى ان "وضع السواتر من قبل والدفاع المدني في الانبار هو اجراء احترازي طبيعي تسبق أي كمية مياه قد تكون بمنسوب اعلى من المتوقع".واكد "وجود تنسيق مع الجانب السوري الذي لديه فائض هذا العام بعد امتلاء السدود لديه"، لافتا الى "اننا مهتمون بتحسين الوضع الخزني في كل سدود ".