طمأنة للعراقيين حول التحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " رفعت مقترحاً إلى يتضمن دعم أصحاب المولدات الأهلية من خلال تزويدهم بالوقود بأسعار مدعومة"، مبيناً أن "مجلس الوزراء وافق على تجهيز كل مولدة بواقع 40 لتراً لكل (كي في) بسعر 200 دينار للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، ولمدة ثلاثة أشهر".وأضاف، أن "تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه أعباء مالية كبيرة على وزارة النفط، إلا أنه يأتي في إطار حرص الحكومة على خدمة المواطنين ومساندة أصحاب المولدات الأهلية، نظراً لدورهم في دعم استقرار منظومة ".وأشار بزون إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تحسناً واستقراراً في تجهيز الطاقة الكهربائية، بفضل الدعم الحكومي المتواصل"، لافتاً إلى "وجود توجه حكومي واضح لتطوير القطاع النفطي وقطاع الكهرباء إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".